Суд в РФ "признал" наличие российских войск на Донбассе. У Путина назвали это ошибкой

В средствах массовой информации сегодня распространилась информация о том, что российский суд якобы признал наличие войск РФ на оккупированном Донбассе. У президента России Владимира Путина уже назвали это ошибкой.

Что произошло

На российском портале, где публикуются судебные решения, появился приговор подрядчику Минобороны России Вячеславу Забалуеву (замглавы регионального управления по военному питанию ООО "Технология") в деле о посредничестве во взяточничестве.

По версии суда, в январе 2019 года управляющий компании, чтобы не допустить наложение штрафов, решил дать взятку главврачу Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора некоему подполковнику Гончарову, чтобы он не мешал поставкам продовольствия. Эти взятки передавал Забалуев.

Подсудимый признал вину частично, но в своих показаниях объясняет случившееся иначе. Он рассказал, что в "Технологии" занимался закупкой и продажей продовольствия.

"Данное продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующихся на территории "ДНР" и "ЛНР", - дословно приводятся показания Забалуева.

Речь шла о поставках продовольствия раз в две недели общим объемом более 1 300 тонн, в ассортимент входили мука, консервы, свежие овощи. И данная информация содержалась исключительно в показаниях подсудимого, а не в выводах суда.

На эту цитату обратили внимание украинские СМИ, сделав вывод о том, что Кировский райсуд Ростова-на-Дону якобы признал наличие российских войск на Донбассе.

Реакция Кремля

Решение суда, которое привело к такому резонансу, прокомментировали у президента России Владимира Путина. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал тезис о поставках российским военным в ОРДЛО ошибкой.

"Наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст. Потому что это невозможно. Никаких вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик нет. Не было и нет. ВС РФ есть на территории Российской Федерации", - заявил Песков.

Он также уточнил, что Россия поставляет на оккупированный Донбасс якобы только гуманитарную помощь.

Позиция суда в Ростове

В Кировском районном суде Ростова объяснили, что был опубликован обезличенный приговор, который соответствует оригиналу приговора в материалах уголовного дела. Реплики о присутствии российских военных в ОРДЛО приведены только в показаниях подсудимого, а в фабуле обвинения и в том, что признает суд, об этом не говорится.

"Там говорится, что Забалуев показал такое - и перечисление. Мы же не можем повлиять на его показания", - отметили в суде.