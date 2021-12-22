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"Не відповідає дійсності": Пентагон відкинув слова Шойгу про "провокації" США на Донбасі

Автор: Артур Родивилов

Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі прокоментував заяву міністра оборони Росії про американські ПВК, які нібито готують провокації на Донбасі. Слова Сергія Шойгу відкинули в оборонному відомстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пентагон.

Представник Пентагону повідомив, що міністр оборони США Ллойд Остін не розмовляв з Шойгу на тлі ескалації конфлікту в Україні.

"Ці заяви міністра Шойгу абсолютно не відповідають дійсності", - відповів він.

Раніше Шойгу заявив, що американські приватні військові компанії нібито готують провокацію хімічними компонентами в Донецькій області.

Нагадаємо, раніше ряд засобів масової інформації писали про те, що нібито суд у Росії "визнав" наявність російських військ на Донбасі, а у президента Путіна назвали це помилкою. РБК-Україна детально розбиралося в ситуації.

Також повідомлялося, що США запропонували Путіну два шляхи розвитку ситуації навколо України.

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Сергей Шойгу