"Не было смысла": Байден объяснил отказ от новых санкций против Nord Stream 2 AG

Ведение новых санкций в против участников проекта Nord Stream 2 ("Северный поток-2") не имело смысла. Трубопровод почти достроен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента США Джо Байдена во время брифинга по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Он утверждает, что к тому моменту, когда стал президентом, трубопровод был завершен на 90%.

Напомним, в Кремле утверждают, что Российская Федерация не намерена отказываться от транзита газа по Украине после запуска трубопровода "Северный поток-2". Более того, контракт на транзит могут продлить.

Кроме того, портал Axios сообщил, что отказ от санкций в отношении "Северного потока-2" может означать, что администрация Джо Байдена не желает ставить под угрозу свои отношения с Германией из-за российского трубопровода.

Президент Владимир Зеленский после встречи с Меркель 12 июля заявил, что Украина и Германия имеет разные взгляды относительно строительства российского газопровода "Северный поток-2"