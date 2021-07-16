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"Не было смысла": Байден объяснил отказ от новых санкций против Nord Stream 2 AG

Автор: Артур Родивилов

Ведение новых санкций в против участников проекта Nord Stream 2 ("Северный поток-2") не имело смысла. Трубопровод почти достроен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента США Джо Байдена во время брифинга по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Он утверждает, что к тому моменту, когда стал президентом, трубопровод был завершен на 90%.

"Вводить санкции не имело никакого смысла", - заявил Байден.

Напомним, в Кремле утверждают, что Российская Федерация не намерена отказываться от транзита газа по Украине после запуска трубопровода "Северный поток-2". Более того, контракт на транзит могут продлить.

Кроме того, портал Axios сообщил, что отказ от санкций в отношении "Северного потока-2" может означать, что администрация Джо Байдена не желает ставить под угрозу свои отношения с Германией из-за российского трубопровода.

Президент Владимир Зеленский после встречи с Меркель 12 июля заявил, что Украина и Германия имеет разные взгляды относительно строительства российского газопровода "Северный поток-2"

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Джозеф БайденСеверный поток-2