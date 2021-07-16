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"Не було сенсу": Байден пояснив відмову від нових санкцій проти Nord Stream 2 AG

Автор: Артур Родивилов

Ведення нових санкцій проти учасників проекту Nord Stream 2 ("Північний потік-2") не мало сенсу. Трубопровід майже добудований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента США Джо Байдена під час брифінгу за підсумками зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Він стверджує, що до того моменту, коли став президентом, трубопровід був завершений на 90%.

"Вводити санкції не мало жодного сенсу", - заявив Байден.

Нагадаємо, в Кремлі стверджують, що Російська Федерація не має наміру відмовлятися від транзиту газу через Україну після запуску трубопроводу "Північний потік-2". Більш того, контракт на транзит можуть продовжити.

Крім того, портал Axios повідомив, що відмова від санкцій щодо "Північного потоку-2" може означати, що адміністрація Джо Байдена не бажає ставити під загрозу свої відносини з Німеччиною через російський трубопровід.

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з Меркель 12 липня заявив, що Україна і Німеччина має різні погляди щодо будівництва російського газопроводу "Північний потік-2"

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Джозеф БайденПівнічний потік-2