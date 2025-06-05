"Не скигліть": Україна різко відповіла Путіну на скарги через удари по РФ

"У відповідь на скарги російського диктатора, наголошуємо, що в Росії знову плутають причину і наслідки, чорне і біле", - йдеться у повідомленні.

МЗС нагадало, що Генасамблея ООН офіційно у низці резолюцій визнала РФ країною, що вчиняє агресію проти України у порушення статті 2(4) Статуту ООН. Міжнародне право, зокрема стаття 51 Статуту ООН, у таких ситуаціях чітко передбачає невід'ємне право на самооборону. Територіальних обмежень у цьому - не встановлено.

"Це означає, що удари по законних військових цілях в РФ є дозволеним інструментом захисту від агресора, зокрема захисту цивільних людей від російського ракетного та дронового терору", - зазначили в МЗС.

У міністерстві додали, що літаки, які атакувала СБУ 1 червня, були вразливими до ударів ще й тому, що були заправлені та озброєні для чергового обстрілу України, для вбивства наших дітей, цивільних і військових.

МЗС підкреслює, що Україна дотримується міжнародного гуманітарного права і завдає ударів лише по військових цілях. Натомість Росія навпаки б'є здебільшого саме по цивільних і намагається максимізувати цивільні жертви.

Міністерство нагадало, що Україна ще три місяці тому погодилася на повне і безумовне припинення вогню і ця згода залишається актуальною. Водночас Росія вперто відмовляється припиняти вогонь.

"Тож Путіну треба припинити скиглити про українські удари по його літаках і натомість погодитися на принаймні 30-денне припинення вогню, відмовитися від нереалістичних ультиматумів, перестати ховатися від зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і розпочати добросовісні переговори для встановлення справедливого та сталого миру", - заявили МЗС.

Історична атака СБУ

Нагадаємо, що 1 червня СБУ здійснила історична та безпрецедентну атаку на російські аеродроми. Операцію під назвою "Павутина" готували півтора роки.

Служба безпеки FPV-дронами вдарила по російських авіабазах "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново". Метою операції було ураження літаків стратегічної авіації, якими росіяни б'ють по Україні.

Відомо, що було уражено щонайменше 41 стратегічний літак РФ, зокрема Ту-95, Ту-22М3 та А-50. В СБУ заявили, що це третина всього стратегічного флоту Росії, а втрати становлять близько 7 млрд доларів.