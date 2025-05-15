"Не шукатимемо його по світу". Путін проявив неповагу до Трампа й Ердогана, - Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін не з’явився на перемовини, хоч сам їх ініціював. Україна не бігатиме по всьому світу, шукаючи людину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.
"Я вважаю, що лідер Кремля повинен продемонструвати своє лідерство. Якщо він готовий до перемовин, то треба зустрічатись", - заявив президент.
Він наголосив, що зустріч має пройти без будь-яких умов.
"Він (Путін, ред.) хотів "Давайте зустрічатись". Так не може бути. Ми зараз в Анкарі, зараз прилетіли сюди. Після цього відправляємо групу в Стамбул. Тут його немає, в Стамбулі його немає. Ми ж не можемо бігати по всьому світу, шукати людину. Вони (партнери, - ред.) відчувають неповагу Росії. На мій погляд", - додав Зеленський.
У ніч проти 11 травня російський диктатор Володимир Путін відмовився від ініціативи щодо 30-денного перемир’я в Україні, яку підтримали Київ, Вашингтон і низка лідерів ЄС.
Натомість він запропонував організувати особисту зустріч з українською стороною в Туреччині.
Україна, ЄС та США схвально відреагували на таку ідею, і Володимир Зеленський заявив про готовність прибути на переговори до Туреччини, щоб зустрітись із Путіним особисто.
Однак, як і припускали аналітики, Путін не з’явився. Натомість у Стамбул він направив делегацію низького рівня, яку очолив його помічник Володимир Мединський - той самий, що брав участь у переговорах з Україною ще у 2022 році.
Україна ж, навпаки, представлена у Туреччині на максимально високому рівні. До делегації увійшли представники Офісу президента, Міністерства оборони, військові командири та представники розвідки.
Після прибуття до Туреччини Зеленський різко висловився про російську делегацію, назвавши її "бутафорською".
Відомо також, що наразі Зеленський відправив українську делегацію в Стамбул, куди раніше прибули росіяни. ЇЇ очолює міністр оборони Рустем Умєров.
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