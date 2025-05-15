"Не будем искать его по миру". Путин проявил неуважение к Трампу и Эрдогану, - Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин не явился на переговоры, хотя сам их инициировал. Украина не будет бегать по всему миру в поисках человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.
"Я считаю, что лидер Кремля должен продемонстрировать свое лидерство. Если он готов к переговорам, то надо встречаться", - заявил президент.
Он подчеркнул, что встреча должна пройти без каких-либо условий.
"Он (Путин, ред.) хотел "Давайте встречаться". Так не может быть. Мы сейчас в Анкаре, сейчас прилетели сюда. После этого отправляем группу в Стамбул. Здесь его нет, в Стамбуле его нет. Мы же не можем бегать по всему миру, искать человека. Они (партнеры, - ред.) чувствуют неуважение России. На мой взгляд", - добавил Зеленский.
В ночь на 11 мая российский диктатор Владимир Путин отказался от инициативы по 30-дневному перемирию в Украине, которую поддержали Киев, Вашингтон и ряд лидеров ЕС.
Вместо этого он предложил организовать личную встречу с украинской стороной в Турции.
Украина, ЕС и США одобрительно отреагировали на такую идею, и Владимир Зеленский заявил о готовности прибыть на переговоры в Турцию, чтобы встретиться с Путиным лично.
Однако, как и предполагали аналитики, Путин не появился. Зато в Стамбул он направил делегацию низкого уровня, которую возглавил его помощник Владимир Мединский - тот самый, который участвовал в переговорах с Украиной еще в 2022 году.
Украина же, наоборот, представлена в Турции на максимально высоком уровне. В делегацию вошли представители Офиса президента, Министерства обороны, военные командиры и представители разведки.
По прибытии в Турцию Зеленский резко высказался о российской делегации, назвав ее "бутафорской".
Известно также, что сейчас Зеленский отправил украинскую делегацию в Стамбул, куда ранее прибыли россияне. Ее возглавляет министр обороны Рустем Умеров.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.