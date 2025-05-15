"Не будем искать его по миру". Путин проявил неуважение к Трампу и Эрдогану, - Зеленский

Переговоры Украины и России в Турции

В ночь на 11 мая российский диктатор Владимир Путин отказался от инициативы по 30-дневному перемирию в Украине, которую поддержали Киев, Вашингтон и ряд лидеров ЕС.

Вместо этого он предложил организовать личную встречу с украинской стороной в Турции.

Украина, ЕС и США одобрительно отреагировали на такую идею, и Владимир Зеленский заявил о готовности прибыть на переговоры в Турцию, чтобы встретиться с Путиным лично.

Однако, как и предполагали аналитики, Путин не появился. Зато в Стамбул он направил делегацию низкого уровня, которую возглавил его помощник Владимир Мединский - тот самый, который участвовал в переговорах с Украиной еще в 2022 году.

Украина же, наоборот, представлена в Турции на максимально высоком уровне. В делегацию вошли представители Офиса президента, Министерства обороны, военные командиры и представители разведки.

По прибытии в Турцию Зеленский резко высказался о российской делегации, назвав ее "бутафорской".

Известно также, что сейчас Зеленский отправил украинскую делегацию в Стамбул, куда ранее прибыли россияне. Ее возглавляет министр обороны Рустем Умеров.

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