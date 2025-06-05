"Не роби цього": Трамп намагався відмовити Путіна від відповіді на атаку СБУ

Американський лідер Дональд Трамп особисто закликав російського диктатора Володимира Путіна не відповідати на атаку СБУ.
Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Білому домі.
Трамп розповів, що під час розмови з російським диктатором, останній повідомив йому, що Росія планує "відповісти" на спецоперацію СБУ по російських аеродромах.
Однак, як розповів Трамп, він відмовляв Путіна від будь-якої відповіді та закликав припинити бої.
"Не робіть цього. Ви не повинні цього робити. Ви повинні це зупинити", - сказав президент США.
Нагадаємо, цієї неділі, 1 червня, Служба безпеки України провела унікальну операцію зі знищення російських стратегічних бомбардувальників.
Безпілотники СБУ вразили чотири військові бази і як розповів голова СБУ Василь Малюк, унаслідок ударів дронами було уражено понад 40 літаків стратегічної авіації РФ.
Як згодом стало відомо мова йшла про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ.
Зауважимо, що в СБУ підрахували, скільки втратила Російська Федерація за один день української спецоперації.
Зауважимо, що вчора, 4 червня, Трамп повів телефонну розмову з Путіним. За підсумками переговорів Трамп написав, що глава Кремля дуже рішуче попередив, що йому "доведеться відповісти" на атаки українських дронів.
При цьому у своїй заяві американський лідер навіть не засудив такі плани диктатора.
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