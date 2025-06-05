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"Не роби цього": Трамп намагався відмовити Путіна від відповіді на атаку СБУ

Фото: американський президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Американський лідер Дональд Трамп особисто закликав російського диктатора Володимира Путіна не відповідати на атаку СБУ.

Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Білому домі.

Трамп розповів, що під час розмови з російським диктатором, останній повідомив йому, що Росія планує "відповісти" на спецоперацію СБУ по російських аеродромах.

Однак, як розповів Трамп, він відмовляв Путіна від будь-якої відповіді та закликав припинити бої.

"Не робіть цього. Ви не повинні цього робити. Ви повинні це зупинити", - сказав президент США. 

Операція "Павутина"

Нагадаємо, цієї неділі, 1 червня, Служба безпеки України провела унікальну операцію зі знищення російських стратегічних бомбардувальників.

Безпілотники СБУ вразили чотири військові бази і як розповів голова СБУ Василь Малюк, унаслідок ударів дронами було уражено понад 40 літаків стратегічної авіації РФ.

Як згодом стало відомо мова йшла про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ.

Зауважимо, що в СБУ підрахували, скільки втратила Російська Федерація за один день української спецоперації.

Розмова Трампа з Путіним

Зауважимо, що вчора, 4 червня, Трамп повів телефонну розмову з Путіним. За підсумками переговорів Трамп написав, що глава Кремля дуже рішуче попередив, що йому "доведеться відповісти" на атаки українських дронів.

При цьому у своїй заяві американський лідер навіть не засудив такі плани диктатора.

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Дональд ТрампВійна Росії проти України