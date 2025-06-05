"Не делай этого": Трамп пытался отговорить Путина от ответа на атаку СБУ

Трамп рассказал, что во время разговора с российским диктатором, последний сообщил ему, что Россия планирует "ответить" на спецоперацию СБУ по российским аэродромам.

Однако, как рассказал Трамп, он отговаривал Путина от любого ответа и призвал прекратить бои.

"Не делайте этого. Вы не должны этого делать. Вы должны это остановить", - сказал президент США.