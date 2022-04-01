"Не рискнем оказаться в одной корзине". В Казахстане заявили, что не будут помогать РФ обходить санкции

В Казахстане выступили против военных действий на территории Украины. И заявили, что не будут инструментом для обхода санкций против России со стороны США и Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя руководителя администрации президента Казахстана Тимура Сулейменова в интервью Euractiv.

"Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС. Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то, что мы являемся частью экономического союза с Россией, Беларусью и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества", - заявил Сулейменов.

Впрочем, по его словам, Казахстан продолжит торговать и инвестировать в Россию, поскольку "иначе экономика страны не может".

"Но мы сделаем все возможное чтобы контролировать санкционированные товары. Мы сделаем все возможное, чтобы контролировать любые инвестиции от санкционированной физического или юридического лица в Казахстане, и это то, что мы хотели открыть донести до европейцев. Чтобы продемонстрировать, что мы имеем систему, и система здесь, к сожалению, остается на длительный период", - отметил Сулейменов.

Он также заявил, что Казахстан не является частью конфликта.

"Да, мы в ЕАЭС, но мы независимое государство со своей системой, и мы будем соблюдать ограничения, наложенные на Россию и Беларусь. Мы не хотим и не рискнем оказаться в одной корзине. И мы хотели бы расширить наше сотрудничество со странами ЕС и Евросоюзом в целом", - добавил Сулейменов.

Напомним, как ранее заявляли в СМИ, Казахстан, который считается одним из ближайших союзников России, отклонил просьбу Москвы о присоединении своих войск к наступлению на Украину.

Добавим, о введении санкций против России объявили США, Великобритания, ЕС и Канада.

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