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США объявили о введении санкций против Путина и Лаврова

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Вашингтон, Пятница 25 февраля 2022 23:08
США объявили о введении санкций против Путина и Лаврова Фото: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Белый дом объявил о введении санкций против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова за войну против Украины. Ограничения будут включать запрет на поездки в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"США присоединятся к европейским союзникам и введут санкции против президента Путина, министра иностранных дел Лаврова и членов российской команды по безопасности", - сказала Псаки.

Она добавила, что санкции против российского лидера и его окружения не позволит им приехать в США.

Напомним, ранее о введении санкций против Путина и Лаврова объявила Великобритания.

Отметим, накануне ЕС ввел санкции против Путина и Лаврова. Там также заявили о подготовке третьего пакета санкций против России.

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