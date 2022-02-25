США объявили о введении санкций против Путина и Лаврова
Белый дом объявил о введении санкций против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова за войну против Украины. Ограничения будут включать запрет на поездки в США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
"США присоединятся к европейским союзникам и введут санкции против президента Путина, министра иностранных дел Лаврова и членов российской команды по безопасности", - сказала Псаки.
Она добавила, что санкции против российского лидера и его окружения не позволит им приехать в США.
Напомним, ранее о введении санкций против Путина и Лаврова объявила Великобритания.
Отметим, накануне ЕС ввел санкции против Путина и Лаврова. Там также заявили о подготовке третьего пакета санкций против России.