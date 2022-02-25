США объявили о введении санкций против Путина и Лаврова

Белый дом объявил о введении санкций против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова за войну против Украины . Ограничения будут включать запрет на поездки в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки .

"США присоединятся к европейским союзникам и введут санкции против президента Путина, министра иностранных дел Лаврова и членов российской команды по безопасности", - сказала Псаки.

Она добавила, что санкции против российского лидера и его окружения не позволит им приехать в США.