Россия ввела санкции против высшего руководства ЕС

В ответ на западные санкции за войну против Украины, Россия решила расширить список официальных лиц Европейского Союза, которым запрещен въезд в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт российского МИДа.

Введение санкций в России объяснили ответом на "на массированные односторонние санкции Евросоюза". Там решили руководствоваться базовым для международного права принципом – взаимности. Ограничения коснутся тех, кто "продвигал антироссийскую политику". Это, в частности, высшее руководство ЕС, ряд еврокомиссаров и начальников военных структур объединения, большинство членов Европарламента. Также в санкционный список попадут "высокопоставленные должностные лица, включая представителей правительств и парламентов некоторых стран-членов ЕС" и даже общественные деятели и журналисты.