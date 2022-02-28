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"Не все там так просто": Арестович о ситуации с мэром Купянска, который "сдал" город врагу

Новина українською →
Купянск, Понедельник 28 февраля 2022 01:18
"Не все там так просто": Арестович о ситуации с мэром Купянска, который "сдал" город врагу Фото: Алексей Арестович (скриншот с видео)
Автор: Роман Мирончук

Ситуация с мэром Купянска Харьковской области Геннадием Мацегорой, который якобы сдал город российским оккупантам, все еще выясняется, поскольку там не все так просто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича во время брифинга.

"Купьянск. Выясняется ситуация, несмотря на запись с мэром Купянска и многочисленные заверения россиян, что они захватили город. Мы выясняем ситуацию. Не все там так просто", - сообщил он.

Напомним, что сообщалось о том, что мэр Купянска пошел на переговоры с российскими оккупантами в то время, как вооруженные силы Украины боролись за город. В результате этих действий на него возбуждено уголовное дело.

Купянская окружная прокуратура Харьковской области в ЕРДР внесла уголовное производство по ч.2 ст.110, ч.1 ст.111 УКУ "Государственная измена" в отношении купянского мэра. Для дальнейшего досудебного расследования уголовное производство направлено в УСБУ в Харьковской области.

Мы также писали о том, что из-за обстрелов российских оккупантов без газа остались тысячи жителей Луганской области. Об этом рассказал глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

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