Из-за обстрелов оккупантов без газа остались тысячи жителей Луганской области
Российские оккупанты оставили без газа тысячи людей в Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Луганской областной государственной администрации.
По его словам, коммунальные службы постоянно проводят ремонты, но из-за обстрелов многие жители области остаются без газоснабжения.
"Из-за российского вторжения без газа остались десятки тысяч жителей Луганской области. Ремонтные бригады работают повсюду, где позволяет безопасная составляющая, однако тысячи абонентов еще ждут восстановления газоснабжения. Специалисты делают все необходимое", - заявил он.
Отмечается, что без централизованного газоснабжения остались жители , в основном, Щастинского и Старобельского районов. В настоящее время газ отсутствует в Штормовом (150 абонентов), Победе (160), Крымском (328), Нижнем (252), Горном (22), Городище (387) Первомайске Белгородского района (44).
Кроме того, в результате российских обстрелов перекрыта ГРС города Счастья, из-за чего у 5 836 абонентов Счастья, Петропавловки, Геевки, Передильского газ отсутствует.
Также в Светличном перекрыта задвижка возле ГРП № 3 – без газа остались 180 абонентов. В Старобельске без газа 82 абонента, в Лобачево – 55. Муратово, Капитаново, Дмитровка, Райгородка, Бахмутовка, Царевка, Михайловка, Деменково и несколько населенных пунктов Миловского района также пострадали.
Напомним, что 26 февраля оккупанты пытались захватить Старобельск. Украинские воины отбили атаку.
Также сообщалось, что украинские бойцы разбили колону оккупантов под Северодонецком. Российские силы сильно пострадали.