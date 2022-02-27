Из-за обстрелов оккупантов без газа остались тысячи жителей Луганской области

Российские оккупанты оставили без газа тысячи людей в Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Луганской областной государственной администрации.

По его словам, коммунальные службы постоянно проводят ремонты, но из-за обстрелов многие жители области остаются без газоснабжения.

"Из-за российского вторжения без газа остались десятки тысяч жителей Луганской области. Ремонтные бригады работают повсюду, где позволяет безопасная составляющая, однако тысячи абонентов еще ждут восстановления газоснабжения. Специалисты делают все необходимое", - заявил он.

Отмечается, что без централизованного газоснабжения остались жители , в основном, Щастинского и Старобельского районов. В настоящее время газ отсутствует в Штормовом (150 абонентов), Победе (160), Крымском (328), Нижнем (252), Горном (22), Городище (387) Первомайске Белгородского района (44).

Кроме того, в результате российских обстрелов перекрыта ГРС города Счастья, из-за чего у 5 836 абонентов Счастья, Петропавловки, Геевки, Передильского газ отсутствует.

Также в Светличном перекрыта задвижка возле ГРП № 3 – без газа остались 180 абонентов. В Старобельске без газа 82 абонента, в Лобачево – 55. Муратово, Капитаново, Дмитровка, Райгородка, Бахмутовка, Царевка, Михайловка, Деменково и несколько населенных пунктов Миловского района также пострадали.