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Глава Купянска пошел на переговоры с врагом: возбуждено уголовное дело

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Украина, Воскресенье 27 февраля 2022 23:58
Глава Купянска пошел на переговоры с врагом: возбуждено уголовное дело Фото: против мэра Купянска возбуждено уголовное дело (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Глава Купянска в Харьковской области пошел на переговоры с российскими оккупантами в то время, как вооруженные силы Украины боролись за город. В результате этих действий на него возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Олега Синегубова, главу Харьковской облгоадминистрации.

По его словам, в соцсетях появилось видео, где городской голова Купянска Геннадий Мацегора публично заявил, что город по контролем вражеских войск России.

"В то время как наши бойцы Вооруженных сил Украины героически отстаивают границы, председатель Купянской громады Харьковщины шел на переговоры с врагом. Последствия таких действий могли быть невосполнимыми", - говорится в сообщении.

В результате Купянская окружная прокуратура Харьковской области в ЕРДР внесла уголовное производство по ч.2 ст.110, ч.1 ст.111 УКУ "Государственная измена" в отношении купянского мэра. Для дальнейшего досудебного расследования уголовное производство направлено в УСБУ в Харьковской области.

"Наша принципиальная позиция: украинские дети идут только в украинские школы! Мы не отдадим российскому врагу ни одного общества Харьковщины!", - подчеркнул глава Харьковской облгосадминистрации.

Напомним, что российские военные сами сдаются в плен в городах, где проходят бои. Случаи зафиксированы и в Харьковской области.

Подробнее о том, что сейчас происходит в Харькове и в области, можно прочитать в материале в режиме онлайн РБК-Украина.

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