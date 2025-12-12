"Не передача, а обмін". Посол розкрив схему отримання Україною МіГ-29 від Польщі

В обмін на нову партію радянських винищувачів МіГ-29 Україна передасть Польщі ряд ноу-хау у сфері безпілотників, які вже продемонстрували свою ефективність на полі бою.
Про це заявив посол України в Польщі Василь Боднар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
"Це буде не передача, а обмін. Польща отримає від українців (в обмін на МіГ-29 – ред.), серед іншого, ноу-хау у використанні безпілотників на полі бою", - зазначив Боднар.
За словами українського посла, до Польщі, серед іншого, будуть доставлені українські безпілотники. Однак він не уточнив їх кількість.
"Це сучасне обладнання, яке довело свою успішність, посилить оборону Польщі", - додав посол України в Польщі.
Дипломат також відмовився уточнити дату, коли польські МіГ-29 будуть доставлені до України.
"Ми онлайн, і нас можуть чути не лише друзі, а й вороги. Деталі, які можуть порушити нашу співпрацю, заборонено поширювати", - підсумував Боднар.
Нагадаємо, раніше Генштаб ЗС Польщі підтвердив, що Варшава веде переговори з Київом щодо передачі Україні винищувачів МіГ-29 . У відповідь Польща розраховує отримати доступ до окремих українських технологій у сфері БПЛА та ракетної зброї.
Також раніше стало відомо, що президент Польщі Кароль Навроцький дізнався про можливу передачу Україні винищувачів МіГ-29 зі ЗМІ, а не від урядовців.
За його словами, хоча він перебуває у постійному контакті з прем'єр-міністром Дональдом Туском та міністром оборони Владиславом Косіняком-Камішем, у цій комунікації "ймовірно сталося непорозуміння".