"Не передача, а обмен". Посол раскрыл схему получения Украиной МиГ-29 от Польши

"Это будет не передача, а обмен. Польша получит от украинцев (в обмен на МиГ-29 - ред.), среди прочего, ноу-хау в использовании беспилотников на поле боя", - отметил Боднар.

По словам украинского посла, в Польшу, среди прочего, будут доставлены украинские беспилотники. Однако он не уточнил их количество.

"Это современное оборудование, которое доказало свою успешность, усилит оборону Польши", - добавил посол Украины в Польше.

Дипломат также отказался уточнить дату, когда польские МиГ-29 будут доставлены в Украину.

"Мы онлайн, и нас могут слышать не только друзья, но и враги. Детали, которые могут нарушить наше сотрудничество, запрещено распространять", - подытожил Боднар.