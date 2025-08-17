"Не окуповувати всю Україну": Віткофф заявив про "поступки" з боку Росії

"Москва пішла на поступки щодо п'яти областей України. Поступки, на які погодилася піти Росія - не окуповувати всю Україну", - заявив спецпосланець президента США Дональда Трампа.

Віткофф також додав, що США, мовляв, бачать з боку Росії "поміркованість". Вашингтон нібито вже проінформував європейських лідерів про пропозиції Кремля.

"Ми побачили певну поміркованість у тому, як вони (росіяни, - ред.) думають про досягнення остаточної мирної угоди. І ми вважаємо, що це подає надію. Ми поінформували європейців одразу після [саміту на Алясці]... Думаю, всі погодилися, що ми досягли прогресу", - заявив він.

Проте коли у Віткоффа запитали, що саме являє собою ця угода, і чи не є вона насправді тією самою "угодою", яку Путін пропонував - виведення українських військ з Донбасу в обмін на просто "припинення вогню" - Віткофф розгубився та заявив, що в нього "немає часу" обговорювати цей момент.

"Знаєте, послухайте, я не впевнений, що у нас зараз є час, щоб розглядати всі різні питання щодо цих п'яти регіонів", - заявив він.