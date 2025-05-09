"Не наша справа": Венс виключив втручання США у конфлікт між Індією та Пакистаном

Віце-президент США Джей Ді Венс запевнив, що Штати не будуть втручатися в конфлікт між Пакистаном та Індією. Чиновник закликав сторони до деескалації, проте назвав загострення між двома ядерними державами "не нашою справою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Що ми можемо зробити, це спробувати заохотити цих людей трохи знизити ескалацію", - сказав він під час інтерв'ю на шоу Fox News "Історія з Мартою МакКаллум".

Разом з тим віце-президент США наголосив, що американська сторона "не збирається вплутуватися у війну, яка принципово не є нашою справою, і не має нічого спільного зі здатністю Америки контролювати її".

Венс додав, що оскільки Вашингтон не може змусити жодну зі сторін скласти зброю, Штати "продовжуватимуть домагатися цього через дипломатичні канали".

"Ми сподіваємось і очікуємо, що це не переросте у ширшу регіональну війну або, не дай Бог, ядерний конфлікт", - сказав Венс.

Крім того, додав Венс, Вашингтон не очікує такого сценарію, і "зараз ми не думаємо, що це станеться".

Позиція Вашингтона

Західні ЗМІ звертають увагу, що Індія вважається важливим партнером для офіційного Вашингтона, який має на меті протидіяти зростаючому впливу Китаю. При цьому, пише Reuters, Пакистан залишається союзником Штатів, незважаючи на зменшення свого значення після виведення американських сил із сусіднього Афганістану в 2021 році.

Аналітики та деякі колишні чиновники стверджують, що участь США для досягнення дипломатичних цілей у російсько-українській війні та війні між Ізраїлем та ХАМАС у Секторі Газа може змусити Вашингтон самостійно залишити Індію та Пакистан у перші дні ескалації без сильного прямого тиску з боку Вашингтона.

Раніше президент США Дональд Трамп, реагуючі на ескалацію конфлікту між Індією та Пакистаном, назвав це "ганьбою".

7 травня американський лідер також закликав Індію та Пакистан припинити обмін ударами, та зазначив, що ці країни вже діють "око за око".