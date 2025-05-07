Україна вперше відреагувала на обмін ударами Індії та Пакистану
Індії та Пакистану необхідно почати діалог для врегулювання конфлікту. Мир у регіоні потрібно відновити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.
"На тлі загострення між Індією і Пакистаном закликаємо сторони до стриманості та дипломатичного діалогу. Важливо уникати дій, які можуть погіршити ситуацію в Південно-Азіатському регіоні, і працювати над мирним вирішенням суперечок", - сказано в повідомленні відомства.
Там зазначили, що Україна підтримує всі заходи, які спрямовані на відновлення миру і стабільності в регіоні. Київ виступає за термінове зняття напруженості.
Також у МЗС запевнили, що уважно стежитимуть за подальшим розвитком ситуації і продовжать підтримувати ініціативи та зусилля, які спрямовані на встановлення миру і стабільності в Південній Азії.
Ескалація між Індією та Пакистаном
Нагадаємо, кілька тижнів тому в індійській частині регіону Кашмір бойовики напали на групу туристів. Індія звинуватила в організації теракту Пакистан.
Після цього конфлікт між країнами загострився. Минулої ночі Індія і Пакистан обмінялися ракетними ударами, внаслідок яких загинули і постраждали люди.
Детальніше про те, чи може між країнами початися ядерна війна, - в матеріалі РБК-Україна.
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