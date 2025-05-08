Близько 125 літаків у небі. Між Пакистаном та Індією сталася велика авіабитва, - CNN
Між Пакистаном та Індією стався масштабний повітряний бій. Ця битва була одним з найбільших і найдовших боїв сучасності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Джерело CNN в пакистанській службі безпеки заявило, що 125 пакистанських та індійських винищувачів не покидали свого повітряного простору. Сторони обмінялися ракетними ударами, а бій тривав понад годину. Ракетні удари іноді здійснювалися на відстанях понад 160 кілометрів.
За словами джерела, часом індійським ВПС доводилося здійснювати кілька нальотів на цілі.
Співрозмовник видання назвав битву між пакистанськими та індійськими винищувачами "собачим боєм". За словами пакистанських чиновників, в результаті було збито п'ять індійських літаків.
У Пакистані зазначили, що це був одним із найбільших і найдовших боїв в новітній історії авіації.
Загроза війни між Індією та Пакистаном
Індія та Пакистан вважають регіон Кашмір своєю територією, вони контролюють різні частини цього району. Територіальна суперечка між країнами триває десятиліттями.
Наприкінці квітня конфлікт між Індією та Пакистаном знову загострився, оскільки група озброєних людей здійснила напад на туристів у Пахалгамі, внаслідок чого загинули 25 індійців і один громадянин Непалу.
Індія стверджує, що за атакою стоїть Пакистан, але останній відкидає це. Влада Індії пригрозила виходом з Договору про води Інду, а пізніше перекрила дамби на кордоні з Пакистаном.
У ніч на 7 травня Індія оголосила про військову операцію "Сіндур" і вдарила по "терористичних" об'єктах у Пакистані. Останній завдав ударів у відповідь. Детальніше про це - у нашому матеріалі.
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