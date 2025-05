В Індії пролунали вибухи поблизу аеропорту: ЗМІ пишуть про ракетну атаку Пакистану

В мережі були оприлюднені кадри, на яких показані вибухи в Амрітсарі (штат Пенджаб, Індія). Також на відео видні ракети в нічному небі.

Reportedly footage of missiles flying over Amritsar, Indian Punjab.



Blasts heard in the region. pic.twitter.com/4yRREzonHA