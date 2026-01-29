"Не можу уявити": Каллас відкинула ідею Зеленського створити спільну армію Європи

За її словами, у військовій справі ключовим фактором "є чітка структура та ієрархія".

"У кожної європейської країни є армія, і армії 23 країн також є частиною структур НАТО. Тому я не можу собі уявити, що країни створять окрему європейську армію. Тож мають бути армії, що вже існують. Треба дивитися, як це працює на практиці", - заявила Каллас.

На її думку, поява окремої європейської армії створить плутанину в командуванні.

"Коли щось трапляється, потрібно, аби було зрозуміло, хто кому віддає накази. Якщо ми створимо паралельні структури, це лише розмиє картину. А у важкі часи накази можуть просто загубитися", - акцентувала Каллас.

Що запропонував Зеленський

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував партнерам створити Збройні сили Європи чисельністю 3 млн військових.

Ініціатива створення єдиної європейської армії належить Україні. Це не конкуренція з НАТО чи США, а стратегічна потреба континенту мати власну потужну силу.

За даними Politico, європейські лідери вже розглядають можливість створення нового військового альянсу, де Україна могла б стати фундаментом завдяки своєму бойовому досвіду. Проте головним викликом залишається питання фінансування та єдиного командування.