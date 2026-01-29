"Не могу представить": Каллас отвергла идею Зеленского создать общую армию Европы

По ее словам, в военном деле ключевым фактором "является четкая структура и иерархия".

"У каждой европейской страны есть армия, и армии 23 стран также являются частью структур НАТО. Поэтому я не могу себе представить, что страны создадут отдельную европейскую армию. Поэтому должны быть армии, которые уже существуют. Надо смотреть, как это работает на практике", - заявила Каллас.

По ее мнению, появление отдельной европейской армии создаст путаницу в командовании.

"Когда что-то случается, нужно, чтобы было понятно, кто кому отдает приказы. Если мы создадим параллельные структуры, это лишь размоет картину. А в трудные времена приказы могут просто потеряться", - акцентировала Каллас.

Что предложил Зеленский

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил партнерам создать Вооруженные силы Европы численностью 3 млн военных.

Инициатива создания единой европейской армии принадлежит Украине. Это не конкуренция с НАТО или США, а стратегическая потребность континента иметь собственную мощную силу.

По данным Politico, европейские лидеры уже рассматривают возможность создания нового военного альянса, где Украина могла бы стать фундаментом благодаря своему боевому опыту. Однако главным вызовом остается вопрос финансирования и единого командования.