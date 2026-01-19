З Україною. Європа готова створити власний військовий альянс замість НАТО, - Politico

Країни Європи планують створити новий військовий альянс на противагу НАТО, до якого також можуть включити і Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Погрози президента США Дональда Трампа запровадити жорсткі торговельні мита проти будь-яких країн, які намагатимуться завадити йому встановити контроль над Гренландією, стали для Європи останнім сигналом до дії, повідомляє Politico.

Зазначається, що за відсутності кардинальної зміни курсу Вашингтона цей розвиток подій, імовірно, призведе до глибокої трансформації Заходу, що здатна докорінно змінити світовий баланс сил. Європейські держави дедалі більше схиляються до створення власної системи безпеки, у якій Україна може відіграти вагому роль.

Як зазначає видання, європейські країни, зокрема й ті, що не входять до Євросоюзу – Британія та Норвегія, - значну частину другого президентського терміну Трампа працювали в межах ефективного формату співпраці, який функціонує без участі США. Йдеться про так звану "коаліцію охочих".

Неформальні контакти "коаліції охочих"

Радники з національної безпеки приблизно 35 урядів постійно підтримують зв’язок між собою: регулярно проводять онлайн-зустрічі, особисті переговори, а також спілкуються через неформальні канали, зокрема месенджери.

Вони звикли шукати колективні рішення у світі, де політика Трампа часто розглядається як одна з ключових проблем. За словами джерел, обізнаних із роботою цієї групи, рівень взаємної довіри між її учасниками залишається високим.

Лідери держав, серед яких прем’єр-міністр Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Фінляндії Александр Стубб та прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, постійно підтримують контакт – часто в межах одного спільного чату.

Роль України

За минулий рік вони відпрацювали чіткий механізм оперативного обміну інформацією щоразу, коли дії Трампа створюють потенційні ризики.

Це неформальне об’єднання отримало назву "Вашингтонська група" на честь спільного візиту європейських лідерів до Білого дому разом із президентом України Володимиром Зеленським у серпні минулого року.

За словами одного з дипломатів, "коаліція охочих" спочатку сформувалася навколо підтримки України, однак з часом переросла у тісну мережу контактів між ключовими політичними фігурами європейських столиць. Це зміцнило довіру та спростило координацію: учасники добре знають одне одного й можуть швидко виходити на зв’язок.

У листуванні лідерів "Вашингтонської групи" регулярно бере участь і президент України Володимир Зеленський, що, як зауважує Politico, додає ще одного важливого виміру цій співпраці. Україна є найбільш мілітаризованою країною серед учасників – із чисельною армією, розвиненою високотехнологічною індустрією безпілотників і унікальним бойовим досвідом.

У поєднанні з військовими можливостями Франції, Німеччини, Польщі та Великої Британії така коаліція могла б стати надзвичайно потужною силою, що об’єднувала б як ядерні, так і неядерні держави.