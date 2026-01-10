"Не можем зависеть от третьих стран": Испания призывает Европу к собственной армии

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал Европу к созданию собственной армии и интеграции оборонной промышленности. Это позволит континенту действовать без зависимости от третьих стран и укрепить безопасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EFE .

"Мы должны иметь собственные средства сдерживания, без зависимости от третьих сторон", - заявил в интервью EFE Хосе Мануэль Альбарес, призывая Европу интегрировать оборонную промышленность и двигаться к созданию европейской армии.

Альбарес также прокомментировал глобальные вызовы.

"Попытки изменить правила международного порядка мы видим в действиях США в Венесуэле или их претензиях по Гренландии", - отметил он.

Министр также подчеркнул поддержку Украины и осудил агрессию России.

"Единственной угрозой для Украины и безопасности Европы являются российские войска в Украине. Ни Украина, ни ЕС, ни НАТО никогда не представляли угрозы для России", - подчеркнул Альбарес.

Министр подчеркнул важность европейского лидерства и самостоятельности, критикуя ультраправые силы, которые пытаются ослабить ЕС и подорвать демократические принципы.

Он также выступает за обновление ООН и выбор нового генерального секретаря из Латинской Америки, желательно женщины, чтобы организация отражала современные вызовы.