"Не можем зависеть от третьих стран": Испания призывает Европу к собственной армии
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал Европу к созданию собственной армии и интеграции оборонной промышленности. Это позволит континенту действовать без зависимости от третьих стран и укрепить безопасность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EFE.
"Мы должны иметь собственные средства сдерживания, без зависимости от третьих сторон", - заявил в интервью EFE Хосе Мануэль Альбарес, призывая Европу интегрировать оборонную промышленность и двигаться к созданию европейской армии.
Альбарес также прокомментировал глобальные вызовы.
"Попытки изменить правила международного порядка мы видим в действиях США в Венесуэле или их претензиях по Гренландии", - отметил он.
Министр также подчеркнул поддержку Украины и осудил агрессию России.
"Единственной угрозой для Украины и безопасности Европы являются российские войска в Украине. Ни Украина, ни ЕС, ни НАТО никогда не представляли угрозы для России", - подчеркнул Альбарес.
Министр подчеркнул важность европейского лидерства и самостоятельности, критикуя ультраправые силы, которые пытаются ослабить ЕС и подорвать демократические принципы.
Он также выступает за обновление ООН и выбор нового генерального секретаря из Латинской Америки, желательно женщины, чтобы организация отражала современные вызовы.
Напомним, что премьер-министр Испании Педро Санчес впервые допустил возможность привлечения испанских военных к миротворческой миссии в Украине после объявленного прекращения огня в рамках потенциального мирного соглашения.
После встречи "коалиции желающих" в Париже он сообщил, что начнет серию консультаций с представителями большинства парламентских фракций, чтобы обсудить возможный вклад Испании в мирный процесс.
Ранее Санчес резко отверг предложение президента США Дональда Трампа увеличить оборонные расходы европейских стран до 5% ВВП, подчеркнув, что будущее Европы должно строиться не на милитаризации, а на единстве и уважении к международному праву.