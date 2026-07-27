"Не має права": Сибіга відповів на погрози Ірану ударами по Україні

Іран є безпосереднім співучасником війни Росії проти України, тому йому не вдасться зіграти роль жертви. Наразі Київ очікує чіткої реакції міжнародної спільноти.

З такою заявою виступи в.о. міністра закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Х.

"Погрози Ірану є невиправданими та безпідставними. Режим у Тегерані є прямим співучасником російської агресії проти України, підживлюючи злочинну війну Москви зброєю, яка вбиває українців із 2022 року", - наголосив Сибіга.

Він також закликав іранський режим припинити вдавати жертву, а також не виправдовувати свої погрози "абсурдними посиланнями" на Статут ООН.

"Своїми заявами Іран також намагається відвернути увагу світової спільноти від терору Росії проти цивільного судноплавства в Чорному морі, який загрожує світовій продовольчій безпеці", - пояснив в.о. глави МЗС України.

На його переконання, ці спроби приречені на провал.

Дипломат також запевнив, що саме російські атаки на свободу мореплавства стануть головною темою екстреного засідання Ради Безпеки ООН. Воно відбудеться вже 27 липня.

"Ми очікуємо рішучої реакції міжнародної спільноти", - підсумував Сибіга.