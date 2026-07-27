"Не имеет права": Сибига ответил на угрозы Ирана ударами по Украине

Иран - непосредственный соучастник войны России против Украины, поэтому ему не удастся сыграть роль жертвы. Сейчас Киев ожидает четкой реакции международного сообщества.

С таким заявлением выступил и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Х.

"Угрозы Ирана неоправданны и безосновательны. Режим в Тегеране является прямым соучастником российской агрессии против Украины, подпитывая преступную войну Москвы оружием, которое убивает украинцев с 2022 года", - подчеркнул Сибига.

Он также призвал иранский режим прекратить притворяться жертвой, а также не оправдывать свои угрозы "абсурдными упоминаниями" Устава ООН.

"Своими заявлениями Иран также пытается отвлечь внимание мирового сообщества от террора России против гражданского судоходства в Черном море, который угрожает мировой продовольственной безопасности", - объяснил и.о. главы МИД Украины.

По его убеждению, эти попытки обречены на провал.

Дипломат также заверил, что именно российские атаки на свободу мореходства станут главной темой экстренного заседания Совбеза ООН. Он состоится уже 27 июля.

"Мы ждем решительной реакции международного сообщества", - подытожил Сибига.