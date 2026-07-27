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"Не имеет права": Сибига ответил на угрозы Ирана ударами по Украине

15:03 27.07.2026 Пн
2 мин
В МИД озвучили Тегерану четкое предупреждение
aimg Юлия Капитонова
"Не имеет права": Сибига ответил на угрозы Ирана ударами по Украине Фото: Андрей Сибига, и.о. главы МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Иран - непосредственный соучастник войны России против Украины, поэтому ему не удастся сыграть роль жертвы. Сейчас Киев ожидает четкой реакции международного сообщества.

С таким заявлением выступил и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Х.

"Угрозы Ирана неоправданны и безосновательны. Режим в Тегеране является прямым соучастником российской агрессии против Украины, подпитывая преступную войну Москвы оружием, которое убивает украинцев с 2022 года", - подчеркнул Сибига.

Он также призвал иранский режим прекратить притворяться жертвой, а также не оправдывать свои угрозы "абсурдными упоминаниями" Устава ООН.

"Своими заявлениями Иран также пытается отвлечь внимание мирового сообщества от террора России против гражданского судоходства в Черном море, который угрожает мировой продовольственной безопасности", - объяснил и.о. главы МИД Украины.

По его убеждению, эти попытки обречены на провал.

Дипломат также заверил, что именно российские атаки на свободу мореходства станут главной темой экстренного заседания Совбеза ООН. Он состоится уже 27 июля.

"Мы ждем решительной реакции международного сообщества", - подытожил Сибига.

Атака Украины на иранское судно: что известно

26 июля МИД Ирана публично обвинил Украину в атаке на их якобы коммерческое судно в Каспийском море.

Тегеран также начал утверждать, что в результате удара погиб один моряк, а еще один получил ранения.

В этот же день украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны добились "очень хороших результатов" в дальнобойных ударах на Каспии.

По его словам, под удар попало судно, которое использовалось для перевозки военных грузов в РФ.

Впоследствии посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук раскрыл новые детали этой операции и пригрозил Ирану новыми ударами.

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