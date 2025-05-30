"Не купимся на кота в мешке": У Зеленского выдвинули условия РФ для переговоров

Украина готова к новым переговорам с Россией, но только при условии четких и взвешенных предложений.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

"Компромисс не равен капитуляции. Москва предлагает новый раунд переговоров. И мы готовы к диалогу. Однако мы требуем ясности. Четких, а главное - взвешенных предложений. Мы не купимся на кота в мешке, называемого меморандумом. У нас уже был один. Достаточно. Дипломатия должна базироваться на конкретике, а не на пустых обещаниях", - отметил он.

Ермак подчеркнул, что Украина больше всего стремится к миру, но не любой ценой.

РФ до сих пор "готовит" меморандум о перемирии

Заметим, что еще во время переговоров в Стамбуле 16 мая украинская и российская делегации договорились о необходимости письменного оформления своих позиций относительно возможного перемирия.

Впоследствии Россия объявила о подготовке так называемого "меморандума" и предложила провести второй раунд переговоров 2 июня, опять же в Стамбуле.

Однако передача документа Украине постоянно откладывается. Сначала звучали обещания предоставить его после обмена пленными в формате 100 на 1000, однако этого не произошло. Не поступил меморандум и после того, как Украина передала Москве свои предложения.

Сейчас в Кремле говорят, что документ будет представлен непосредственно во время следующей встречи. В то же время Киев настаивает на том, чтобы получить предложения РФ еще до 2 июня.

В частности министр иностранных дел Андрей Сибига отмечает, что это позволит сделать переговоры более содержательными, а делегация сможет действовать в пределах четко определенных полномочий.

Напомним, что ранее сегодня эксперт отметил, что переговоры Украины и РФ, которые состоятся в Стамбуле могут зайти в патовую ситуацию и объяснил в чем проблема.

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