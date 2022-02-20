"Не кормят и не расселяют". Эвакуированные жители ОРДЛО возвращаются обратно, - Резников

"Это (эвакуация жителей ОРДЛО в Россию - ред.) на сегодняшний день фарс. Несколько тысяч они показательно вывезли, а сейчас наша разведка располагает информацией, что они массово возвращаются домой, потому что их там никто не кормит, не расселяет. То есть это все постановка для киношки", - заявил Резников.