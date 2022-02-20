"Не кормят и не расселяют". Эвакуированные жители ОРДЛО возвращаются обратно, - Резников

Недавно на Донбассе оккупационные власти объявили эвакуацию мирного населения. Министр обороны Украины Алексей Резников назвал это фарсом для "киношки".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Резникова в " ТСН.Неделя"
"Это (эвакуация жителей ОРДЛО в Россию - ред.) на сегодняшний день фарс. Несколько тысяч они показательно вывезли, а сейчас наша разведка располагает информацией, что они массово возвращаются домой, потому что их там никто не кормит, не расселяет. То есть это все постановка для киношки", - заявил Резников.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что на Донбассе объявили массовую эвакуацию среди населения.
Также в ОРДО недавно ввели лимит выдачи наличных в банкоматах.