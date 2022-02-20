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"Не годують та не розселяють". Евакуйовані жителі ОРДЛО повертаються назад, - Резніков

Автор: Сергій Пишкін

Нещодавно на Донбасі окупаційна влада оголосила евакуацію мирного населення. Міністр оборони України Олексій Резніков назвав це фарсом для "кіношки".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Резнікова в "ТСН.Тиждень"

"Це (евакуація жителів ОРДЛО в Росію - ред.) на сьогоднішній день фарс. Декілька тисяч вони показово вивезли, а зараз наша розвідка має інформацію, що вони масово повертаються додому, бо їх там ніхто не годує, не розселяє. Тобто це все постановка для кіношки", - заявив Резніков.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на Донбасі оголосили масову евакуацію серед населення. Також в ОРДО нещодавно ввели ліміт видачі готівки в банкоматах.

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