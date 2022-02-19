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В ОРДО ввели лимит выдачи наличных

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Украина, Суббота 19 февраля 2022 15:13
В ОРДО ввели лимит выдачи наличных Фото: жителям Донецка ограничили выдачу наличных (corporatefinanceinstitute.com)
Автор: Александр Белоус

На территории оккупированных районов Донецкой области ввели лимит выдачи наличных в банкоматах. Жители смогут снять не более 120 долларов в день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение так называемого "центрального республиканского банка" оккупационной администрации.

"В целях бесперебойного обеспечения наличными денежными средствами… принято решение о временном установлении суточного лимита выдачи наличных денежных средств не более 10 000 российских рублей по одной платежной карте", - говорится в сообщении оккупационной администрации.

Напомним, ситуация на Донбассе резко обострилась 17 февраля, когда оккупационные войска начали обстрелы украинских позиций.

Еще накануне, 16 февраля, главари боевиков записали обращения об эвакуации жителей на территорию России. Однако заявления были размещены только 18 февраля. Оккупанты уже смогли заставить выехать из ОРДО около 6,6 тысяч человек.

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