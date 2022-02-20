"Не кормят и не расселяют". Эвакуированные жители ОРДЛО возвращаются обратно, - Резников
Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Ковальчук Виктор УНИАН)
Недавно на Донбассе оккупационные власти объявили эвакуацию мирного населения. Министр обороны Украины Алексей Резников назвал это фарсом для "киношки".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Резникова в " ТСН.Неделя"
"Это (эвакуация жителей ОРДЛО в Россию - ред.) на сегодняшний день фарс. Несколько тысяч они показательно вывезли, а сейчас наша разведка располагает информацией, что они массово возвращаются домой, потому что их там никто не кормит, не расселяет. То есть это все постановка для киношки", - заявил Резников.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что на Донбассе объявили массовую эвакуацию среди населения.
Также в ОРДО недавно ввели лимит выдачи наличных в банкоматах.