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"Не кормят и не расселяют". Эвакуированные жители ОРДЛО возвращаются обратно, - Резников

Новина українською →
Воскресенье 20 февраля 2022 21:10
"Не кормят и не расселяют". Эвакуированные жители ОРДЛО возвращаются обратно, - Резников Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Ковальчук Виктор УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

Недавно на Донбассе оккупационные власти объявили эвакуацию мирного населения. Министр обороны Украины Алексей Резников назвал это фарсом для "киношки".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Резникова в " ТСН.Неделя"

"Это (эвакуация жителей ОРДЛО в Россию - ред.) на сегодняшний день фарс. Несколько тысяч они показательно вывезли, а сейчас наша разведка располагает информацией, что они массово возвращаются домой, потому что их там никто не кормит, не расселяет. То есть это все постановка для киношки", - заявил Резников.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что на Донбассе объявили массовую эвакуацию среди населения.

Также в ОРДО недавно ввели лимит выдачи наличных в банкоматах.

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Алексей Резников ОРДЛО Российская Федерация Украина
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