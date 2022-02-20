"Не годують та не розселяють". Евакуйовані жителі ОРДЛО повертаються назад, - Резніков
Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Ковальчук Віктор, УНІАН)
Нещодавно на Донбасі окупаційна влада оголосила евакуацію мирного населення. Міністр оборони України Олексій Резніков назвав це фарсом для "кіношки".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Резнікова в "ТСН.Тиждень"
"Це (евакуація жителів ОРДЛО в Росію - ред.) на сьогоднішній день фарс. Декілька тисяч вони показово вивезли, а зараз наша розвідка має інформацію, що вони масово повертаються додому, бо їх там ніхто не годує, не розселяє. Тобто це все постановка для кіношки", - заявив Резніков.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на Донбасі оголосили масову евакуацію серед населення. Також в ОРДО нещодавно ввели ліміт видачі готівки в банкоматах.