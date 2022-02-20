"Не годують та не розселяють". Евакуйовані жителі ОРДЛО повертаються назад, - Резніков

"Це (евакуація жителів ОРДЛО в Росію - ред.) на сьогоднішній день фарс. Декілька тисяч вони показово вивезли, а зараз наша розвідка має інформацію, що вони масово повертаються додому, бо їх там ніхто не годує, не розселяє. Тобто це все постановка для кіношки", - заявив Резніков.