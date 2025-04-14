"Не хотіли на фронт". Полонені китайці розповіли, як їх використовувала Росія

Громадяни Китаю, які потрапили в полон ЗСУ, стверджують, що не хотіли брати участь у боях проти України. Але росіяни насильно відправили їх на фронт.
Як передає кореспондент РБК-Україна, про це китайці заявили на пресконференції.
Обидва китайці зізналися, що підписали контракт із російською армією навіть не маючи бойового досвіду. За словами одного з них, він хотів працювати з "медичною реабілітацією", але після приїзду в Росію його відразу відправили на фронт. При цьому другий громадянин КНР запевнив, що він нібито не хотів вирушати на фронт, але його змусили.
"У мене була звичайна робота в Китаї, сім'я, дружина, батьки. Через те, що я втратив роботу під час COVID, я вирішив знайти такий підробіток", - сказав Ванг Гуанцзюн.
У свою чергу Чжанг Ренбо зазначив, що за китайськими мірками його родина була заможною.
"Проблем у нас не було, грошей вистачало зверху. Я спочатку поїхав до Росії подорожувати, а потім вирішив заробити грошей. Але не очікував, що опинюся на війні", - додав він.
Чжанг Ренбо уточнив, що 20 грудня 2024 року прибув до Москви і там пробув тиждень. Вже 28 грудня він приїхав до Ростова, де знаходився шість днів.
Потім його та інших солдатів відправили до тимчасово окупованого Донецька. Там вони близько місяця спілкувалися з іншими іноземцями, які воювали за РФ, доки його не відправили безпосередньо на фронт.
Їхнім командиром був росіянин. Він віддавав накази китайцям без перекладача, усе пояснював жестами. І це при тому, що в підрозділі одного було 10 громадян КНР, а другого - двоє.
Китайці розповіли, що їх використовували для важких робіт. Безпосередньо в бойових діях вони брати участь не встигли - одного поранили, а другий здався. Обидва хочуть, щоб їх обміняли.
Як правило, громадяни КНР користуються посередниками, переважно іноземцями, щоб приєднається до російської армії.
Нагадаємо, 8 квітня президент України Володимир Зеленський розповів, що ЗСУ взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії.
Пізніше глава держави уточнив, що загалом Україні відомо про понад 150 китайців, які беруть участь у війні на боці РФ.
При цьому Reuters писало, що громадяни Китаю воюють як найманці і не мають жодного стосунку до уряду КНР.
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