"Не хотіли на фронт". Полонені китайці розповіли, як їх використовувала Росія

Як китайці потрапили на фронт

Обидва китайці зізналися, що підписали контракт із російською армією навіть не маючи бойового досвіду. За словами одного з них, він хотів працювати з "медичною реабілітацією", але після приїзду в Росію його відразу відправили на фронт. При цьому другий громадянин КНР запевнив, що він нібито не хотів вирушати на фронт, але його змусили.

"У мене була звичайна робота в Китаї, сім'я, дружина, батьки. Через те, що я втратив роботу під час COVID, я вирішив знайти такий підробіток", - сказав Ванг Гуанцзюн.

У свою чергу Чжанг Ренбо зазначив, що за китайськими мірками його родина була заможною.

"Проблем у нас не було, грошей вистачало зверху. Я спочатку поїхав до Росії подорожувати, а потім вирішив заробити грошей. Але не очікував, що опинюся на війні", - додав він.

Чжанг Ренбо уточнив, що 20 грудня 2024 року прибув до Москви і там пробув тиждень. Вже 28 грудня він приїхав до Ростова, де знаходився шість днів.

Потім його та інших солдатів відправили до тимчасово окупованого Донецька. Там вони близько місяця спілкувалися з іншими іноземцями, які воювали за РФ, доки його не відправили безпосередньо на фронт.

Як Росія використовувала громадян КНР

Їхнім командиром був росіянин. Він віддавав накази китайцям без перекладача, усе пояснював жестами. І це при тому, що в підрозділі одного було 10 громадян КНР, а другого - двоє.

Китайці розповіли, що їх використовували для важких робіт. Безпосередньо в бойових діях вони брати участь не встигли - одного поранили, а другий здався. Обидва хочуть, щоб їх обміняли.

Як правило, громадяни КНР користуються посередниками, переважно іноземцями, щоб приєднається до російської армії.