"Не хотели на фронт". Пленные китайцы рассказали, как их использовала Россия

Как китайцы попали на фронт

Оба китайца признались, что подписали контракт с российской армией даже не имея боевого опыта. По словам одного из них, он хотел работать с "медицинской реабилитацией", но после приезда в Россию его сразу отправили на фронт. При этом второй гражданин КНР заверил, что он якобы не хотел отправляться на фронт, но его заставили.

"У меня была обычная работа в Китае, семья, супруга, родители. Из-за того, что я потерял работу во время COVID, я решил найти такую ​​подработку", - сказал Ванг Гуанцзюн.

В свою очередь Чжанг Ренбо отметил, что по китайским меркам его семья была состоятельной.

"Проблем у нас не было, денег хватало сверху. Я сначала уехал в Россию путешествовать, а потом решил заработать денег. Но не ожидал, что окажусь на войне", - добавил он.

Чжанг Ренбо уточнил, что 20 декабря 2024 года прибыл в Москву и там пробыл неделю. Уже 28 декабря он приехал в Ростов, где находился шесть дней.

Потом его и других солдат направили во временно оккупированный Донецк. Там они около месяца общались с другими иностранцами, которые воевали на стороне РФ, пока его не отправили непосредственно на фронт.

Как Россия использовала граждан КНР

Их командиром был россиянин. Он отдавал приказы китайцам без переводчика, все объяснял жестами. И это при том, что в подразделении одного было 10 граждан КНР, а второго - двое.

Китайцы рассказали, что их использовали для тяжелых работ. Непосредственно в боевых действиях они участвовать не успели - одного ранили, а второй сдался. Оба хотят, чтобы их обменяли.

Как правило, граждане КНР используют посредников преимущественно иностранцами, чтобы присоединится к российской армии.