"Не гадаем на кофейной гуще". Путин сам не знает, пойдет ли на шаги, которыми пугает, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что президент России Владимир Путин и сам не знает, пойдет ли на шаги, которыми пугает Украину и мир в целом. Сейчас он запугивает.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на брифинг министра.

По его словам, Путин запугивает Украину, Европу, США и мир в целом.

"Но даже он (Путин, - ред.) сам не знает, пойдет ли на шаги, которыми нас пугает. Мы, дипломаты, тоже пользуемся соцсетями, читаем новости, но мы не можем позволить себе гадать на кофейной гуще и поддаваться сообщениям в СМИ", - заявил он.

Кулеба отметил, что МИД делает свою работу и делает все для сдерживания РФ.