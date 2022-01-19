"Еще никто не давал Путину в нос": сенаторы США призвали Байдена к санкциями против РФ

Американские сенаторы, которые недавно посетили Украину с рабочим визитом, призвали НАТО, администрацию президента Джо Байдена и своих коллег-демократов предпринять решительные действия для противодействия явной угрозе президента РФ Владимира Путина вторгнуться в Украину. В частности, они призвали немедленно ввести санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News .

"Пока еще никто не дал Владимиру Путину по носу. Я думаю, что альянс, наши друзья в НАТО и двухпартийное большинство готовы оказать помощь Украине в том, чтобы убедиться, что если это (вторжение, - ред.) произойдет на этот раз, то Владимир Путин получит по носу", - заявил сенатор Роджер Уикер.

Законодатели взяли жесткий тон в своих призывах к администрации ввести санкции против российского газопровода "Северный поток-2" и оказать Украине оборонительную военную помощь в преддверии любого российского вторжения.

Однако сенаторы по-прежнему расходятся во мнении, следует ли вводить санкции против газопровода в качестве предупреждения Путину сейчас или после того, как вторжение в Украину будет осуществлено.