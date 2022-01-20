ru ua
Чт, 20 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Не гадаємо на кавовій гущі". Путін сам не знає, чи піде на кроки, якими лякає, - Кулеба

Новость на русском →
Київ, Четвер 20 січня 2022 12:27
"Не гадаємо на кавовій гущі". Путін сам не знає, чи піде на кроки, якими лякає, - Кулеба Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що президент Росії Володимир Путін і сам не знає, чи піде на кроки, якими лякає Україну та світ загалом. Зараз він залякує.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.

За його словами, Путін лякає Україну, Європу, США та світ загалом.

"Але навіть він (Путін, - ред.) сам не знає, чи вдасться він до тих дій, якими нас лякає. Ми, дипломати, теж користуємося соцмережами, читаємо новини, але ми не можемо дозволити собі гадати на кавовій гущі і піддаватися повідомленням в ЗМІ", - заявив він.

Кулеба зазначив, що МЗС робить свою роботу і робить все для стримання РФ.

Нагадаємо, Зеленський закликав США ввести санкції проти РФ. За його словами, після вторгнення в Україну вони не матимуть жодного сенсу.

Зазначимо, американські сенатори, які нещодавно відвідали Україну з робочим візитом, закликали НАТО, Адміністрацію президента Джо Байдена і своїх колег-демократів негайно ввести санкції проти Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Дмитро Кулеба Україна Російська Федерація
NEWS
Молдова ввела надзвичайний стан після погроз "Газпрому"
Молдова ввела надзвичайний стан після погроз "Газпрому"
DAILY
Встигнути до весни. Чому Росія поспішає закінчити переговори із Заходом
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Встигнути до весни. Чому Росія поспішає закінчити переговори із Заходом