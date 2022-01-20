"Не гадаємо на кавовій гущі". Путін сам не знає, чи піде на кроки, якими лякає, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що президент Росії Володимир Путін і сам не знає, чи піде на кроки, якими лякає Україну та світ загалом. Зараз він залякує.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.
За його словами, Путін лякає Україну, Європу, США та світ загалом.
"Але навіть він (Путін, - ред.) сам не знає, чи вдасться він до тих дій, якими нас лякає. Ми, дипломати, теж користуємося соцмережами, читаємо новини, але ми не можемо дозволити собі гадати на кавовій гущі і піддаватися повідомленням в ЗМІ", - заявив він.
Кулеба зазначив, що МЗС робить свою роботу і робить все для стримання РФ.
Нагадаємо, Зеленський закликав США ввести санкції проти РФ. За його словами, після вторгнення в Україну вони не матимуть жодного сенсу.
Зазначимо, американські сенатори, які нещодавно відвідали Україну з робочим візитом, закликали НАТО, Адміністрацію президента Джо Байдена і своїх колег-демократів негайно ввести санкції проти Росії.