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"Не экстраординарная ситуация": в Верховном суде отреагировали на дело Тупицкого

Автор: Олег Черныш

Верховный суд не считает "экстраординарным" дело главы Конституционного суда Александра Тупицкого. Речь идет об отмене указа президента Владимира Зеленского об увольнении судьи.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Казус Тупицкого. Почему суды отменяют решения Зеленского и чем это грозит".

Глава Верховного суда Валентина Данишевская уточнила РБК-Украина, что среди судей никакого особого отношения к жалобам на президентские указы нет. Приоритетность в этом вопросе также отсутствует, подчеркнула она.

"Ситуация касательно решения Верховного суда по делу Александра Тупицкого не является экстраординарной для суда, ведь ВС и прежде принимал решения в подобных спорах", - уточнила глава ВС.

Данишевская отметила, что Верховный суд ежедневно рассматривает десятки споров, в которых одной из сторон являются высшие государственные органы - президент, парламент, Кабмин - и решения в этих дела могут быть "непростыми".

"В такой ситуации важно понимание и уважение к судебной ветви власти", - резюмировала председатель.

Напомним, 14 июля Верховный суд принял решение отменить указ Зеленского об увольнении Тупицкого с должности судьи КСУ.

На Банковой заявили, что не признают это решение и будут его оспаривать.

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Верховный суд