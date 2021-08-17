"Не екстраординарна ситуація": у Верховному суді відреагували на справу Тупицького

Голова Верховного суду Валентина Данішевська уточнила РБК-Україна, що серед суддів ніякого особливого відношення до скарг на президентські укази немає. Пріоритетність у цьому питанні також відсутня, підкреслила вона.

"Ситуація щодо рішення Верховного Суду у справі Олександра Тупицького не є екстраординарною для суду, адже ВС і раніше приймав рішення в подібних спорах", - уточнила глава ВС.

Данішевська зазначила, що Верховний суд щодня розглядає десятки суперечок, в яких однією зі сторін є вищі державні органи - президент, парламент, Кабмін - і рішення в цих справи можуть бути "непростими".

"У такій ситуації важливим є розуміння і повага до судової гілки влади", - резюмувала голова.