"Не дозволяю": у Києві скандал - директорка гімназії не пускала дітей у шортах (відео)

Деталі інциденту в столичній гімназії

У вівторок, 2 вересня, у соціальних мережах почало поширюватись відео, записане зранку одним із батьків дитини, яка навчається у столичній гімназії №109 імені Т.Г. Шевченка Печерського району.

На ньому видно, як директор навчального закладу особисто зустрічає дітей на вході до шкільного подвір'я - стоїть біля дверей в огорожі й запускає одних учнів, зупиняючи інших.

Причина недопуску до навчання - "неправильний" одяг. Шорти.

"Back To ussr. 2 вересня 2025. Гімназія 109 м. Київ. Дітей не пускають до навчального процесу, увага, - бо вони в шортах", - написав автор цифрового контенту Misha Braslavets у своєму Facebook.

Уточнюється, що на оприлюдненому відео - директор освітнього закладу Полякова Віталія Іванівна.

Згідно з інформацією Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної Академії педагогічних наук України, вона також: кандидат психологічних наук (2018), старший науковий співробітник лабораторії психодіагностики та науково-психологічної інформації.

"Фільтруючи" школярів біля гімназії, жінка наголошує: "Має бути навчальний одяг".

При цьому на запитання дорослих, де саме написане таке правило, директорка відповідає: "Кругом написано".

"Я всім сказала... Я вам все пояснила. Одягайтесь нормально до школи", - додає вона.

Коли один із батьків, звертаючись до своєї дитини, закликає її пройти до гімназії, Полякова стає на заваді: "Ні, я не дозволяю".

Натомість вона пропонує спершу перевдягнути учня.

"Весь час вимоги одні й ті самі. Одні й ті самі вимоги - брюки або спідниця", - наголошує директорка.

У процесі розмови під парканом навчального закладу збирається все більше дітей у шортах, яким очільниця гімназії пропонує піти додому й перевдягнутися.

Директорка гімназії зустрічає учнів (кадр із відео: facebook.com/misha.braslavets)

"До мами підходь, і нехай мама тебе перевдягає", - каже вона одній із дівчат.

На запитання присутніх батьків, чи дійсно дітей у шортах (навіть у спеку) не пускають до школи, Полякова відповідає:"Ні!".

Реагуючи на обурення дорослих, директорка зазначає: "Добре, я теж викличу поліцію".

Одній із присутніх мам вона пояснює: пройти в шортах у школу дитина може лише за умови, що в неї перший урок - фізкультура і потім - є, в що перевдягтися.

У відповідь дорослі зазначають, що їх про таке "правило" щодо одягу дітей не попереджали.

"У шортах - ні. Мають бути брюки... Щорічно одне й те саме. Вчора попереджали", - каже Полякова.

Тим часом Misha Braslavets нагадує статтю 53 Конституції України, згідно з якою "кожна дитина має право на освіту".

"Закон України "Про освіту": відмова у допуску до навчання через одяг, релігійні переконання, національність або інші непричинні фактори порушує права дитини", - додає автор публікації.

Публікація про інцидент (скриншот: facebook.com/andreiev.yurii)

Зважаючи на ситуацію, що склалась - зростаюче обурення батьків, які вирішують викликати поліцію, та збільшення кількості дітей у шортах під парканом - директорка навчального закладу у певний момент навіть заходить на територію гімназії та нібито роздумує над тим, щоб прикрити хвіртку.

Директорка продовжує "фільтрувати" учнів за вбранням (кадр із відео: facebook.com/misha.braslavets)

Проте з огляду на те, що діти продовжують підходити на навчання, вона знову привідкриває двері (не відходячи від них).

Декого зі школярів жінка пропускає, декого - продовжує зупиняти, пропонуючи змінити вбрання.

Тим часом дехто із дорослих консультується телефоном щодо правомірності таких дій очільниці навчального закладу. Адже вона "не надає доступу до знань" учасниками освітнього процесу.

Реакція правоохоронців, які прибули на місце події

Незабаром на місце події прибули правоохоронці.

Вони запропонували батькам вимкнути камеру, щоб мати змогу "нормально поспілкуватись", а також запитали, чи будуть ті писати заяву, якщо їх "щось не влаштовує в школі або в директорі".

У процесі написання заяви поліцейських запитали, чи мають бути десь прописані рішення керівництва школи щодо норм поведінки, чи вони можуть бути "вигадані".

На це один із правоохоронців відповів, що таке рішення схвалює школа.

"Їм дали таку змогу, вирішувати самим... Навіть було... наказано... не пам'ятаю яким... Було схвалено у Верховній Раді, що вони мають право вирішувати, коли їм робити канікули", - спробував пояснити представник поліції.

Тим часом на запитання щодо необхідності затвердження подібних рішень закладу освіти "якимось наказом, статутом, правилами, закріпленими печатками керівника і підписом" відповіді батьки так і не отримали.

"Раніше ви як ходили до школи, скажіть, будь ласка? Це ж неповага до вчителів. Зараз буде кожен ходити, як хотіти", - зауважив натомість правоохоронець.

Він пояснив також, що після написання заяви її буде передано "участковому".

"Ви зараз напишете заяву. Ми передамо це участковому. І участковий буде вирішувати це питання", - повідомив поліцейський.

Реакція на ситуацію освітнього омбудсмена

Дещо згодом на ситуацію у столичній гімназії відреагувала освітній омбудсмен Надія Лещик.

"Сьогодні отримали два звернення щодо недопуску учнів до гімназії №109 ім. Т.Г. Шевченка м. Києва через відсутність шкільної форми. Як повідомляли заявники, відсторонення від занять здійснювала директор закладу освіти", - поділилась вона у своєму Facebook.

Омбудсмен зацитувала також одне зі звернень: "Дитина була одягнута в класичні котонові шорти світлого кольору, біла футболка та сорочка. Вона (директор) заявила, що "школа - це не пляж" та не допустила дитину до занять, вимагаючи повернутися додому та переодягнутися. Моя дитина була у паніці та в сльозах змушена телефонувати мені".

Зазначається також, що "дирекція фактично випровадила дитину за межі території ліцею не забезпечивши супровід і без урахування віку та безпеки дитини".

В іншому зверненні наголошується, що "аргументуючи внутрішніми правилами ліцею директорка фізично не пускала дітей".

"Діти без супроводу дорослих відправлялися додому (нагадаю, що в м. Києві в цей день 02.09.2025 о 9:20 було оголошено повітряну тривогу та працювали сили ППО)", - йдеться у тексті звернення.

Окремо зауважується на психологічному аспекті: "коли дітей при всіх не пускають до школи через одяг, це є формою публічного приниження та зайвого стресу, що також порушує їхнє право на безпечне освітнє середовище та повагу до гідності".

При цьому у пункті статуту 6.5 закладу освіти зазначено, що "учні зобов'язані мати охайний зовнішній вигляд, носити форму встановленого зразка".

"Хочу зазначити, що ані статут, ані положення про шкільну форму не мають вищої сили, ніж закон. Жодним нормативним документом не передбачено обов'язкове носіння шкільної форми", - наголосила Лещик.

Тому, за її словами, "ця вимога, наведена у статутах, є незаконною".

"А положення про обов'язкову шкільну форму є незаконним документом, який не має юридичної сили", - додала експерт.

Вона наголосила, що відсторонення від занять і направлення дитини для переодягання під час освітнього процесу (у частині областей навчальний рік розпочався з тривалих повітряних тривог) не лише порушує її право на освіту, а й призводить до загрози життю та здоров'ю дитини.

"Тому закликаю педагогів та адміністрацію закладів освіти припинити заходи щодо перевірки одягу учнів та зосередити увагу на питаннях їх безпеки та інших важливих питаннях. Звертаю увагу, що саме та людина, яка "примусила" учня залишити заклад освіти через одяг, несе в цей час відповідальність за його життя та здоров'я", - написала освітній омбудсмен.

Насамкінець вона додала, що буде вживати "відповідних заходів реагування".

Публікація освітнього омбудсмена (скриншот: facebook.com/Nadiya.Leshchik)

Реакція Управління освіти та інноваційного розвитку

Управління освіти та інноваційного розвитку, реагуючи на скандальний інцидент, також опублікувало "термінове оголошення"

"У соціальних мережах поширено інформацію щодо дій керівника одного із закладів загальної середньої освіти Печерського району, які можуть свідчити про порушення прав учнів на доступ до освіти", - йдеться у дописі у Facebook.

З огляду на ситуацію, що склалась, Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації:

повідомляє, що подібна поведінка є неприпустимою ;

; приносить свої вибачення учням та їх батькам за інцидент, що стався.

"З метою всебічного та об'єктивного з'ясування обставин, управлінням освіти розпочато службове розслідування. Про результати розслідування буде поінформовано громадськість додатково", - повідомили громадянам.

Реакція Управління освіти (скриншот: facebook.com/Управління освіти та інноваційного розвитку)