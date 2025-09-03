"Не разрешаю": в Киеве скандал - директор гимназии не пускала детей в шортах (видео)

Детали инцидента в столичной гимназии

Во вторник, 2 сентября, в социальных сетях начало распространяться видео, записанное утром одним из родителей ребенка, который учится в столичной гимназии №109 имени Т.Г. Шевченко Печерского района.

На нем видно, как директор учебного заведения лично встречает детей на входе в школьный двор - стоит у дверей в ограждении и запускает одних учеников, останавливая других.

Причина недопуска к обучению - "неправильная" одежда. Шорты.

"Back To ussr. 2 сентября 2025 года. Гимназия 109 г. Киев. Детей не пускают к учебному процессу, внимание, - потому что они в шортах", - написал автор цифрового контента Misha Braslavets в своем Facebook.

Уточняется, что на обнародованном видео - директор образовательного учреждения Полякова Виталия Ивановна.

Согласно информации Института психологии имени Г.С. Костюка Национальной Академии педагогических наук Украины, она также: кандидат психологических наук (2018), старший научный сотрудник лаборатории психодиагностики и научно-психологической информации.

"Фильтруя" школьников возле гимназии, женщина подчеркивает: "Должна быть учебная одежда".

При этом на вопрос взрослых, где именно написано такое правило, директор отвечает: "Кругом написано".

"Я всем сказала... Я вам все объяснила. Одевайтесь нормально в школу", - добавляет она.

Когда один из родителей, обращаясь к своему ребенку, призывает его пройти в гимназию, Полякова препятствует: "Нет, я не разрешаю".

Вместо этого она предлагает сначала переодеть ученика.

"Все время требования одни и те же. Одни и те же требования - брюки или юбка", - подчеркивает директор.

В процессе разговора под забором учебного заведения собирается все больше детей в шортах, которым руководительница гимназии предлагает пойти домой и переодеться.

Директор гимназии встречает учеников (кадр из видео: facebook.com/misha.braslavets)

"К маме подходи, и пусть мама тебя переодевает", - говорит она одной из девочек.

На вопрос присутствующих родителей, действительно ли детей в шортах (даже в жару) не пускают в школу, Полякова отвечает: "Нет!".

Реагируя на возмущение взрослых, директор отмечает: "Хорошо, я тоже вызову полицию".

Одной из присутствующих мам она объясняет: пройти в шортах в школу ребенок может только при условии, что у него первый урок - физкультура и потом - есть, во что переодеться.

В ответ взрослые отмечают, что их о таком "правиле" относительно одежды детей не предупреждали.

"В шортах - нет. Должны быть брюки... Ежегодно одно и то же. Вчера предупреждали", - говорит Полякова.

Между тем Misha Braslavets напоминает статью 53 Конституции Украины, согласно которой "каждый ребенок имеет право на образование".

"Закон Украины "Об образовании": отказ в допуске к обучению из-за одежды, религиозных убеждений, национальности или других необъяснимых факторов нарушает права ребенка", - добавляет автор публикации.

Публикация об инциденте (скриншот: facebook.com/andreiev.yurii)

Учитывая сложившуюся ситуацию - растущее возмущение родителей, которые решают вызвать полицию, и увеличение количества детей в шортах под забором - директор учебного заведения в определенный момент даже заходит на территорию гимназии и якобы раздумывает над тем, чтобы прикрыть калитку.

Директор продолжает "фильтровать" учеников по одежде (кадр из видео: facebook.com/misha.braslavets)

Однако ввиду того, что дети продолжают подходить на учебу, она снова приоткрывает дверь (не отходя от нее).

Некоторых из школьников женщина пропускает, некоторых - продолжает останавливать, предлагая сменить наряд.

Между тем некоторые из взрослых консультируются по телефону относительно правомерности таких действий руководительницы учебного заведения. Ведь она "не предоставляет доступа к знаниям" участниками образовательного процесса.

Реакция правоохранителей, прибывших на место происшествия

Вскоре на место происшествия прибыли правоохранители.

Они предложили родителям выключить камеру, чтобы иметь возможность "нормально пообщаться", а также спросили, будут ли те писать заявление, если их "что-то не устраивает в школе или в директоре".

В процессе написания заявления полицейских спросили, должны ли быть где-то прописаны решения руководства школы относительно норм поведения, или они могут быть "придуманы".

На это один из правоохранителей ответил, что такое решение принимает школа.

"Им дали такую возможность, решать самим... Даже было... приказано... не помню каким... Было принято в Верховной Раде, что они имеют право решать, когда им делать каникулы", - попытался объяснить представитель полиции.

Между тем на вопрос насчет необходимости утверждения подобных решений учебного заведения "каким-то приказом, уставом, правилами, закрепленными печатями руководителя и подписью" ответа родители так и не получили.

"Раньше вы как ходили в школу, скажите, пожалуйста? Это же неуважение к учителям. Сейчас будет каждый ходить, как хотеть", - отметил вместо этого правоохранитель.

Он объяснил также, что после написания заявления оно будет передано "участковому".

"Вы сейчас напишете заявление. Мы передадим это участковому. И участковый будет решать этот вопрос", - сообщил полицейский.

Реакция на ситуацию образовательного омбудсмена

Несколько позже на ситуацию в столичной гимназии отреагировала образовательный омбудсмен Надежда Лещик.

"Сегодня получили два обращения о недопуске учеников в гимназию №109 им. Т.Г. Шевченко г. Киева из-за отсутствия школьной формы. Как сообщали заявители, отстранение от занятий осуществляла директор учебного заведения", - поделилась она в своем Facebook.

Омбудсмен процитировала также одно из обращений: "Ребенок был одет в классические коттоновые шорты светлого цвета, белая футболка и рубашка. Она (директор) заявила, что "школа - это не пляж" и не допустила ребенка к занятиям, требуя вернуться домой и переодеться. Мой ребенок был в панике и в слезах вынужден был звонить мне".

Отмечается также, что "дирекция фактически выпроводила ребенка за пределы территории лицея не обеспечив сопровождение и без учета возраста и безопасности ребенка".

В другом обращении отмечается, что "аргументируя внутренними правилами лицея директор физически не пускала детей".

"Дети без сопровождения взрослых отправлялись домой (напомню, что в г. Киеве в этот день 02.09.2025 в 9:20 была объявлена воздушная тревога и работали силы ПВО)", - говорится в тексте обращения.

Отдельно отмечается психологический аспект: "когда детей при всех не пускают в школу из-за одежды, это является формой публичного унижения и лишнего стресса, что также нарушает их право на безопасную образовательную среду и уважение к достоинству".

При этом в пункте устава 6.5 учебного заведения указано, что "ученики обязаны иметь опрятный внешний вид, носить форму установленного образца".

"Хочу отметить, что ни устав, ни положение о школьной форме не имеют высшей силы, чем закон. Ни одним нормативным документом не предусмотрено обязательное ношение школьной формы", - подчеркнула Лещик.

Поэтому, по ее словам, "это требование, приведенное в уставах, является незаконным".

"А положение об обязательной школьной форме является незаконным документом, который не имеет юридической силы", - добавила эксперт.

Она подчеркнула, что отстранение от занятий и направление ребенка для переодевания во время образовательного процесса (в части областей учебный год начался с длительных воздушных тревог) не только нарушает его право на образование, но и приводит к угрозе жизни и здоровью ребенка.

"Поэтому призываю педагогов и администрацию учебных заведений прекратить мероприятия по проверке одежды учеников и сосредоточить внимание на вопросах их безопасности и других важных вопросах. Обращаю внимание, что именно тот человек, который "заставил" ученика покинуть учебное заведение из-за одежды, несет в это время ответственность за его жизнь и здоровье", - написала образовательный омбудсмен.

В завершение она добавила, что будет принимать "соответствующие меры реагирования".

Публикация образовательного омбудсмена (скриншот: facebook.com/Nadiya.Leshchik)

Реакция Управления образования и инновационного развития

Управление образования и инновационного развития, реагируя на скандальный инцидент, также опубликовало "срочное объявление"

"В социальных сетях распространена информация о действиях руководителя одного из учреждений общего среднего образования Печерского района, которые могут свидетельствовать о нарушении прав учащихся на доступ к образованию", - говорится в посте в Facebook.

Учитывая сложившуюся ситуацию, Управление образования и инновационного развития Печерской районной в городе Киеве государственной администрации:

сообщает, что подобное поведение недопустимо ;

; приносит свои извинения ученикам и их родителям за произошедший инцидент.

"С целью всестороннего и объективного выяснения обстоятельств, управлением образования начато служебное расследование. О результатах расследования будет проинформирована общественность дополнительно", - сообщили гражданам.

Реакция Управления образования (скриншот: facebook.com/Управління освіти та інноваційного розвитку)