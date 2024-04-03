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"Не доїхав ніхто": ЗСУ зупинили штурм в районі Новомихайлівки (відео)

Фото: ЗСУ зупинили штурм в районі Новомихайлівки (Getty Images)
Автор: Ксенія Вертебна

Десантники 79-тої окремої десантно-штурмової бригади зупинили черговий штурм росіян в районі Новомихайлівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 79-тої окремої десантно-штурмової бригади.

Напередоні загарбники знову пішли на штурм Новомихайлівки великими силами. На рубіж атаки вийшло одразу 6 одиниць ворожої техніки.

"До наших позицій не доїхав ніхто", - зазначили у 79 ОДШБр. 

Вони звітували, що 3 танки і 3 БМП разом з піхотою були знищені на підступах.Також три окупанти знаходяться у полоні.

Нагадаємо, ЗСУ під Авдіївкою ліквідували росіян, які пішли на штурм на "гольф-карах". Так, українські воїни розповіли, що останнім часом окупанти частіше стали виїжджати на штурми на "гольф-карах", які в РФ видають за "новітню розробку" свого оборонпрому.

Крім того, нещодавно українські військові також зупинили масований штурм російських окупантів. Їм вдалося знищити склад та техніку ворога.

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