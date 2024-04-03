"Не доїхав ніхто": ЗСУ зупинили штурм в районі Новомихайлівки (відео)

Нагадаємо, ЗСУ під Авдіївкою ліквідували росіян, які пішли на штурм на "гольф-карах". Так, українські воїни розповіли, що останнім часом окупанти частіше стали виїжджати на штурми на "гольф-карах", які в РФ видають за "новітню розробку" свого оборонпрому.

Крім того, нещодавно українські військові також зупинили масований штурм російських окупантів. Їм вдалося знищити склад та техніку ворога.

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