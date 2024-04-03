"Не доехал никто": ВСУ остановили штурм в районе Новомихайловки (видео)

Напомним, ВСУ под Авдеевкой ликвидировали россиян, пошедших на штурм на "гольф-карах" . Так, украинские воины рассказали, что в последнее время оккупанты чаще стали выезжать на штурмы на "гольф-карах", которые в РФ выдают за "новейшую разработку" своего оборонпрома.

Кроме того, недавно украинские военные также остановили массированный штурм российских оккупантов . Им удалось уничтожить склад и технику врага.

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