ua en ru
Пн, 15 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Не помогут России узаконить оккупацию": МИД отреагировал на бутафорские выборы в Крыму

Украина, Понедельник 15 сентября 2025 16:15
UA EN RU
"Не помогут России узаконить оккупацию": МИД отреагировал на бутафорские выборы в Крыму Фото: Украина отвергает "довыборы" оккупантов на временно захваченных землях (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что результаты российских псевдовыборов незаконны и не признаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД.

14 сентября в России состоялся так называемый "единый день голосования". В этом году имитация избирательного процесса коснулась временно оккупированных украинских территорий, в частности Крыма и Севастополя.

Оккупационные власти организовали "довыборы" депутатов городских советов Севастополя и Симферополя, а также избрание "губернатора" Севастополя.

Украина не признает результаты

МИД Украины отмечает, что любые "выборы" на временно оккупированных территориях являются незаконными, а их результаты - ничтожными. Никакие лица, "избранные" во время этого фарса, не будут иметь правовых оснований для выполнения должностных обязанностей.

"Любые органы, их должностные и служебные лица на временно оккупированной территории, так же как и вся их деятельность, считаются незаконными", - говорится в заявлении МИД.

Украина уверена, что союзники и партнеры не признают результаты псевдовыборов, не будут контактировать с представителями оккупационной власти и не будут нарушать политику непризнания российской оккупации украинских земель.

Ответственность за организацию "выборов"

МИД подчеркивает, что все причастные к организации и проведению "выборов" на оккупированных территориях будут нести ответственность по законодательству Украины и международным нормам, а также будут подпадать под санкции украинских и международных юрисдикций.

"Бутафорские выборы на ворованной земле не помогут России узаконить оккупацию - краденое придется возвращать", - резюмировали в дипломатическом ведомстве.

Напомним, из-за проведения незаконных выборов на временно оккупированных территориях Украины киберспециалисты ГУР осуществили масштабную атаку на ресурсы российской ЦИК 14 сентября 2025 года.

В результате атаки работа цифровых сервисов была временно парализована, и многие россияне не смогли проголосовать на выборах в регионах РФ.

Недавно президент Молдовы Майя Санду обвинила Россию во вмешательстве в парламентские выборы страны. Москва для влияния использует священников и сети ботов.

Ранее Центр противодействия дезинформации сообщил, что Россия активизирует информационную кампанию в Молдове на фоне приближения парламентских выборов, назначенных на 28 сентября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Крым
Новости
Стал ли выезд мужчин 18-22 лет за границу массовым: что говорят в ГПСУ
Стал ли выезд мужчин 18-22 лет за границу массовым: что говорят в ГПСУ
Аналитика
Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"