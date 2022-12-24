ua ru
Сб, 24 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Зеленського розповіли, як розірвати "тандем" Ірану з Росією

Новость на русском →
Субота 24 грудня 2022 10:55
У Зеленського розповіли, як розірвати "тандем" Ірану з Росією Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Іран планує збільшити постачання зброї до Росії. Щоб цього уникнути треба назавжди відмовитись від алгоритму "непрацюючих санкцій" та "недіючих резолюцій ООН".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника Офісу президента Михайла Подоляка.

"Іран, який планує збільшити обсяги зброї для Росії, демонстративно принижує інститут міжнародних санкцій", - вважає Подоляк.

На його думку, важливо відмовитися від концепції "непрацюючі санкції", "недіючі резолюції ООН", а перейти до більш руйнівних інструментів - знищення виробництв та арештів постачальників.

Як повідомлялось, Росія та Іран будують новий трансконтинентальний торговий маршрут на 3 тисячі кілометрів східного краю Європи до Індійського океану, який дозволить їм менше залежати від іноземних санкцій.

Нагадаємо, влада Бельгії вслід за Люксембургом дала "зелене світло" на розморожування активів на рахунках російського Національного розрахункового депозитарію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Іран
NEWS
Стали сильнішими. Якою зброєю посилилася армія України за 10 місяців війни
Стали сильнішими. Якою зброєю посилилася армія України за 10 місяців війни
DAILY
Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація