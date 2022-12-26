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"Не поможет Украине". В Иране продолжают цинично врать о поставках дронов в Россию

Новина українською →
Иран, Понедельник 26 декабря 2022 11:36
"Не поможет Украине". В Иране продолжают цинично врать о поставках дронов в Россию Фото: в Иране продолжают цинично врать о поставках дронов в Россию (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Иране снова заявили о своей непричастности к поставкам дронов в Россию для атак в Украине. В Тегеране пригрозили ответственностью из-за недавнего заявления украинской стороны о необходимости арестов поставщиков и уничтожению производств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя МИД исламской республики Насера Канани Чафи на пресс-конференции.

"Обвинение одних, других, Ирана не поможет Украине, ее народу и руководству. Мы отвергаем обвинения украинского руководства… Вновь подчеркиваю: мы не принимаем участия в конфликте в Украине и готовы помочь решению кризиса и установлению мира в этой стране", - заявил он.

Также в МИД Ирана прокомментировали тезис советника Михаила Подоляка про "неработающие санкции".

"Мы считаем безответственной угрожающую риторику, от какого бы органа она ни исходила, и возлагаем ответственность за юридические и политические последствия таких заявлений на правительство Украины", - добавил он.

Как сообщалось, 22 декабря, МИД Исламской Республики Иран опроверг обвинения в военной поддержке России и угрожал Украине и лично президенту страны Владимиру Зеленскому.

Напомним, недавно Россия получила от Ирана новую партию "Шахедов". Всего страна-агрессор получила около 1700 дронов.

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