"Не дев'ять, а більше демілітаризованих літаків": ЗСУ показали знімки аеродрому до та після вибухів у Криму

Збройні сили України показали супутникові знімки з аеродрому "Саки" в окупованому Криму після вибухів 9 серпня. Військові запропонували порахувати кількість знищених російських літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.

Наші воїни зазначили, що фото були зроблені "до та після "позаштатної ситуації".

"Як бачимо там не дев'ять, а значно більше демілітаризованих російських літаків", - наголосили у Повітряних силах ЗСУ.

Українські військові запропонували порахувати, скільки авіатехніки втратили росіяни на аеродромі "Саки" у тимчасово окупованому Криму внаслідок вибухів 9 серпня.