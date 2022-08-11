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"Не дев'ять, а більше демілітаризованих літаків": ЗСУ показали знімки аеродрому до та після вибухів у Криму

Новость на русском →
Четвер 11 серпня 2022 02:03
"Не дев'ять, а більше демілітаризованих літаків": ЗСУ показали знімки аеродрому до та після вибухів у Криму Фото: Вибухи на аеродромі в Криму (t_me_chp_crimea)
Автор: Олег Васьків

Збройні сили України показали супутникові знімки з аеродрому "Саки" в окупованому Криму після вибухів 9 серпня. Військові запропонували порахувати кількість знищених російських літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.

Наші воїни зазначили, що фото були зроблені "до та після "позаштатної ситуації".

"Як бачимо там не дев'ять, а значно більше демілітаризованих російських літаків", - наголосили у Повітряних силах ЗСУ.

Українські військові запропонували порахувати, скільки авіатехніки втратили росіяни на аеродромі "Саки" у тимчасово окупованому Криму внаслідок вибухів 9 серпня.

Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму поблизу Новофедорівки пролунали потужні вибухи на російській авіабазі.

До слова, у традиційному зведенні щодо втрат російських військ від початку повномасштабної війни у Генштабі повідомили, що РФ втратила за добу 9 своїх літаків.

Усі подробиці про інцидент в матеріалі "Вибухи на авіабазі в окупованому Криму: що відомо".

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