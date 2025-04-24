"Не дамо принизити угорців": Орбан знову закликав голосувати проти вступу України до ЄС

Що передувало

Нагадаємо, що Угорщина блокує старт переговорів про вступ України до ЄС. Орбан уже неодноразово заявляв, що виступає проти такого розширення блоку.

Крім того, прем'єр організував у себе в країні так зване опитування (національні консультації), щоб дізнатися думку угорців щодо членства України в ЄС.

Ба більше, кілька днів тому, 22 квітня, Орбан особисто взяв участь в опитуванні і демонстративно проголосував проти України в європейському блоці.

Водночас 14 квітня опозиційна партія "Тиса" опублікувала результати соцопитування, яке провела сама. Згідно з ним, 58% угорців виступають за членство України в ЄС.

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